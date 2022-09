“Un padre adicto marca la infancia de cualquier niño»: Cara Delevigne

Archivado en: •

En las últimas horas se filtraron unas fotografías de la modelo y actriz británica en las que aparece con un aspecto inusual, ya que se muestra desarreglada, fumando un cigarrillo y con un tanto decaída.

A Delevigne la vieron en los alrededores del Aeropuerto Van Nuys de Los Ángeles, California, en la que su no solo su aspecto sino actuaciones desorientadas dejaron un manto de duda sobre su estado anímico.

Cabe recordar que esta supermodelo inglesa fue uno de los angelitos de ‘Victoria’s Secret, y esto condujo su carrera al estrellato y convertirse en una de las mujeres más bellas del planeta.

