Cristiano Ronaldo fue noticia el fin de semana por la agresión a un niño autista de 14 años cuando salía del Goodison Park tras perder ante el Everton. En imágenes se ve como lanza un manotazo al pequeño y como consecuencia destruye el celular que llevaba en la mano.

Aunque el astro del fútbol pidió disculpas, Sarah Kelly, mamá del menor no estuvo de acuerdo y se enojó más según el medio Liverpool Echo. La madre agregó que, además de ser autista, padece dispraxia.

«Estoy realmente en ‘shock’ porque un futbolista haya agredido a un niño de esta manera. Estos futbolistas son unos matones. Él también es padre… ¿Cómo se sentiría si agredieran así a su hijo?«, expresó Sarah Kelly en su cuenta de Facebook.

CR Kelly smashed the phone out of Sarah Kelly’s son’s hand😭 pic.twitter.com/AGId9K6fYb

— S.S (@ClinicalMessi30) April 9, 2022