Así reaccionó Cristiano Ronaldo a hincha colombiano que le regaló una mochila wayuu

Cristiano Ronaldo se ha convertido en una leyenda del futbol y un ídolo para miles de personas hinchas del futbol.

A través de redes sociales se ha hecho viral la historia de un joven colombiano que soñaba con conocer al delantero.

Según Sebastián Díaz, hincha del jugador portugués, mantuvo la fe de conocerlo hasta el último momento, de hecho, aseguró que luego de estar cerca al brasileño entró en shock, pues siente gran admiración por él.

El encuentro se dio en España luego de que el futbolista llegara para jugar contra el Real Sociedad en la fase de grupos de Europa League.

El futbolista se acercó a saludar a algunos hinchas, dentro de estos estaba Sebastián Díaz, quien logró tomarse una selfie.

“Con siquiera verlo de lejos me bastaba. Los que me conocen saben cuán importante es para mí. Cuando lo vi, sentí un vacío en el pecho. No podía creer que estaba viendo al tipo con el que tantas veces había soñado”, aseguró el joven a través de sus redes sociales.

Por último, logró entregarle una mochila wayuu que llevó desde Colombia hasta España, “la recibió, me miró y me agradeció. Eso me mató”, escribió el joven junto a unas fotografías en las que se ve a Cristiano con la mochila en sus manos.

Reacciones de los internautas

La historia de Sebastián y Cristiano Ronaldo se ha hecho viral en redes sociales y miles de usuarios han aprovechado para dejar sus comentarios y felicitar al joven por darle tan buen regalo.

“Que lindo que la recibió, eso da mucho que decir”, “nadie sabrá lo que finalmente viviste, pásala bien”, “envidia de la buena, espero algún día cumplir ese mismo sueño”, “que gesto tan noble”, son algunos de los comentarios que se leen.

Y un día conocí a mi ídolo. No me la creo se los juro pic.twitter.com/HVxqHQYyrI — Sebastián Díaz (@sebasdjaimes) November 2, 2022