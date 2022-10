Arctic Monkeys lanzó ‘The Car’ y en redes sociales reaccionaron con divertidos memes

Archivado en: •

‘The Car’, séptimo álbum de Arctic Monkeys, ya se encuentra en las diferentes plataformas digitales. Y es que luego de 4 largos años, la banda británica vuelve al ruedo musical con 10 canciones y una propuesta innovadora pero que también es fiel a su estilo.

Alex Turner, Matt Helders, Jamie Cook y Nick O’Malley publicaron diez canciones con las que el público ya se ha ido identificando poco a poco y que además ha mostrado que siguen más vigentes que nunca.

Esta es la lista completa de canciones de ‘The Car’

There’d Better Be a Mirrorball

I Ain’t Quite Where I Think I Am

Sculptures of Anything Goes

Jet Skis On the Moat

Body Paint

The Car

Big Ideas

Hello You

Mr Schwartz

Perfect Scene

Sin duda, una de las canciones que ha ‘picado en punta’ en las preferidas de los fans es ‘Body Paint’. Una canción que refleja esa evolución tanto lírica como musical que ha tenido la banda inglesa.

Desde ya los fans en Colombia de los Arctic Monkeys esperan escuchar estos temas el próximo 17 de noviembre en el Coliseo Live de Bogotá, con el invitado especial: Father John Misty.

Ante este nuevo trabajo musical, los fans de las bandas reaccionaron en redes sociales y sacaron a relucir toda su creatividad.

Estos son algunos de los memes más divertidos sobre The Car, el nuevo álbum de Arctic Monkeys

