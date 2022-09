Una pareja se compromete en un concierto de Arctic Monkeys

Archivado en: •

El pasado 28 de agosto la banda británica Arctic Monkeys cerró la edición del festival Reading & Leeds 2022. Durante el concierto, una pareja se comprometió y enterneció a los miles de asistentes al evento.

De acuerdo con el portal BBC Look North, Zak y Emily, fanáticos de Alex Turner y compañía, son los fans que se comprometieron mientras la banda tocaba su popular canción ‘505’.

La pareja lleva ocho años de relación y su pasión por la música los ha unido en diferentes aspectos, motivo por el cual querían llevar su romance más allá.

“Simplemente sentí que, para mí, ese era el momento adecuado”, explicó Zak al mencionado medio.

Where better to propose to your girlfriend than at one of the biggest festivals of the year during your favourite song and in front of your favourite band? 🎵💍❤️ @arcticmonkeys pic.twitter.com/5Zn63yAUNn

— BBC East Yorks and Lincs (@looknorthBBC) August 31, 2022