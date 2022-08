Arctic Monkeys lanza su nueva canción ‘There’d Better Be A Mirrorball’

Archivado en: •

La banda británica Arctic Monkeys se prepara para lanzar su nuevo disco ‘The Car’, sucesor de ‘Tranquility Base Hotel & Casino’ del año 2018.

El nuevo trabajo discográfico de Alex Turner y compañía llegará el próximo 21 de octubre, pero ya tenemos un primer adelanto de cómo sonará esta nueva etapa de los ingleses.

‘There’d Better Be A Mirrorball’ es el nombre del nuevo single de Arctic Monkeys, el primero que lanzan en cuatro años y el primer avance oficial de ‘The Car’.

En el disco también estará incluida ‘I Ain’t Quite Where I Think I Am’, canción que el grupo interpretó en primicia durante un concierto en Zúrich, Suiza.

La canción fue lanzada con un video oficial dirigido por el vocalista de la banda, quien ha participado en la dirección de otros grandes clips.