Arctic Monkeys confirma su concierto en Colombia

Ha sido un año de muchos conciertos y anuncios. Recientemente nos emocionamos con la segunda fecha de Guns N’ Roses en Colombia, la de Coldplay, Calamaro y como si fuera poco hoy confirmamos que Arctic Monkeys vuelve a Colombia.

En abril, la banda ya había anunciado que visitaría al país, pero faltaba confirmar fecha y lugar de su presentación.

«Nos complace anunciar nuestros espectáculos principales y apariciones en festivales en América del Sur este noviembre con una fecha adicional en Colombia que se anunciará pronto. Visite nuestro sitio web para boletas», comunicó la banda el pasado mes.

Pues bien, Arctic Monkeys se presentará el próximo 17 de noviembre en el Coliseo Live. Pero no vienen solos, pues Father John Misty será el encargado de abril el espectáculo. Las boletas estarán disponibles en Taquilla Live.

Esta es la tercera visita de Arctic Monkeys en Colombia. La primera cita con la banda se dio el 4 de noviembre del 2014, cuando el Movistar Arena no era lo que es hoy y lo conocíamos como ‘Coliseo Cubierto El Campín’. Aquella vez vinieron junto a The Hives y lo hicieron con el AM Tour.

Cinco años pasaron para que la banda británica pisara nuevamente tierras colombianas, esta vez fue el 2019 cuando cerraron el tercer y último día del Festival Estéreo Picnic. En esa ocasión su presentación hizo parte de la gira ‘Tranquility Base Hotel And Casino’.

Miles de personas corearon canciones como ‘Do I Wanna Know?’, ‘R U Mine?’, ‘505’ y hasta una canción que Alex Turner se inventó en pleno concierto «Rock and roll in Colombia».

