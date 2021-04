Los fanáticos del universo Marvel inician campaña exigiendo el regreso de Iron Man

Le puede interesar:

Los fieles seguidores del universo cinematográfico de Marvel aún no han podido superar la muerte de Tony Stark, en la película Avengers: Endgame y se animan a pedir cambios, a través de una campaña con el #BringBackTonyStarkToLife.

En los Ángeles, California han colocado un gigante anuncio que pedía el regreso del tan amado superhéroe: “Por nuestro amado héroe. Por favor traer de vuelta a Tony Stark”, se lee en la publicidad, que además se encuentra acompañada del hashtag.

La iniciativa se extendió hasta las redes sociales, donde numerosos seguidores se han sumado a la petición. Sin embargo, no parece tener resultados ya que Marvel ha informado desde un principio que no planea que el personaje regrese en las próximas filmaciones.

Cine:

“Tony Stark está muerto. Y esa es nuestra historia. Resurrección no sé, no sé cómo lo haríamos. Me parece que la historia de Tony Stark la contamos nosotros. Por lo tanto, ha dejado su herencia, quién es, por ejemplo, en Spider-Man, porque Peter Parker ha sido un hijo falso, así que ves mucho de lo que Tony Stark habría sido en Peter Parker”, comento.

A new billboard has been put up by fans in Los Angeles, and asks Marvel Studios to bring the Iron Man, Tony Stark, back to life. pic.twitter.com/JtG2GvdzmL

— Lights, Camera, Pod (@LightsCameraPod) April 22, 2021