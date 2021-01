Tony Hawk sorprende al mundo con un salto 720 a sus 52 años

Tony Hawk, leyenda del skate, sorprendió a sus seguidores de Twitter con un salto 720 a sus 52 años de edad. Aunque no lo logró en su primer intento, el deportista comprobó que aún conserva su talento a pesar de su edad. Sin embargo, aseguró sentirse “realmente viejo”.

La tabla con la que realizó este truco, que consiste en dar dos vueltas completas, fue donada por Hawk con el fin de recaudar fondos para parques públicos de skate.

Aunque Tony Hawk se retiró en el 2003 de las competiciones, el deportista no deja de entrenar y muestra de esto es el 720 con el que sorprendió al mundo esta semana.

I recently made a 720 and it was a battle. The last one I made before this was over three years ago, and it’s much harder now all things considered: recently dislocated fingers hinder my grab, my spin is slower so I need to go higher for full rotation and…

I’m really old. pic.twitter.com/u8pbwRhS9j

— Tony Hawk (@tonyhawk) January 27, 2021