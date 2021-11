The Killers anuncia nueva gira por México para el 2022

The Killers anunció su regreso a Latinoamérica con su próxima gira de conciertos en México, que se llevará a cabo desde finales de abril de 2022 hasta inicios de mayo del mismo año.

Este nuevo tour será realizado con el objetivo de promocionar su sexto álbum de estudio titulado ‘Imploding the Mirage’, el cual cuenta con grandes éxitos como ‘ My Own Soul’s Warning’, ‘Blowback’, ‘Dying Breed’, ‘Caution’, ‘Lightning Fields’, entre otras.

Mire también: Slipknot anuncia nueva música y comparte misteriosa página web

“México, vengan a pasar un buen rato con nosotros… ¡No podemos esperar a verlos de nuevo!”, declaró la agrupación de Las Vegas, Nevada, en sus redes sociales, donde compartió el cartel oficial de la gira compuesta de cuatro shows en diferentes ciudades de México.

Los dos primeros conciertos serán en Monterrey, en la Arena Monterrey, el 26 y 27 de abril de 2022; luego se trasladarán a Ciudad de México, donde tocarán en el Foro Sol el 29 de abril, y finalizarán en Guadalajara el 1 de mayo con su presentación en el Estadio 3 de marzo.

Le puede interesar: Slash decidió viajar en bus y no en avión para evitar el covid-19, pero al igual dio positivo