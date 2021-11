Slipknot anuncia nueva música y comparte misteriosa página web

La banda estadounidense Slipknot sorprendió a sus fanáticos con la publicación de una misteriosa página web en donde se pueden escuchar algunos fragmentos de lo que serían las nuevas canciones, en las que la agrupación de rock ha venido trabajando durante los últimos años.

‘We Are Not Your Kind’, el más reciente álbum de la banda, que fue lanzado en agosto del 2019, dejó grandes canciones que los seguidores de Slipknot siguen escuchando con frecuencia, sin embargo, ya quieren conocer sonidos nuevos.

A través de un misterioso sitio web llamado The Chapeltown Rag, la banda liderada por Corey Taylor compartió lo que serían nueve NFTs de Slipknot, es decir una colección de tokens no fungibles que reproducen un audio corto, que pertenecerían a fragmentos de las próximas canciones de la agrupación.

Recordemos que el mes pasado, el vocalista Corey Taylor aseguró a Loudwire que el próximo trabajo discográfico ya estaba “hecho en un 80 por ciento”, motivo por el cual podría ser lanado en cualquier momento.