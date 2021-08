Paul Stanley da positivo para COVID-19 y KISS cancela concierto

A través de sus redes sociales, Paul Stanley, voz principal de KISS, confirmó que dio positivo para COVID-19 después de haber tenido síntomas durante los últimos días. Por tal motivo, la agrupación se vio obligada a cancelar el show de este jueves 26 de agosto en el Pavilion at Star Lake en Burgettstown, Pennsylvania, Estados Unidos.

“En breve se publicará un comunicado de prensa completo sobre los próximos programas de KISS. Había estado enfermo con síntomas similares a los de la gripe y me hicieron pruebas repetidas y dieron negativo. A última hora de esta tarde di positivo. El equipo, el personal y la banda dieron negativo una vez más”, expresó el músico de 69 años.

Por su parte, la banda intérprete de ‘I Was Made For Lovin’ You’ publicó en su cuenta de Instagram: “Desafortunadamente, el show #KISS de esta noche en The Pavilion at Star Lake en Burgettstown, PA, se pospuso debido a que Paul Stanley dio positivo por COVID. Más información sobre las fechas de los espectáculos estará disponible lo antes posible”.

Además, afirmó que todo el equipo de la gira, incluyendo a la banda y el staff, están totalmente vacunados. “La banda y su equipo han operado en una burbuja de forma independiente para salvaguardar a todos tanto como sea posible en cada show y entre shows. El recorrido también cuenta con un oficial de protocolo de seguridad de COVID en el personal a tiempo completo que garantiza que todos sigan de cerca todas las pautas de los CDC”, puntualizó.

En horas anteriores, Stanley había declarado en su cuenta de Twitter que se encontraba bien de salud y que no estaba en UCI. “¡Mi corazón me permite hacer 26 millas al día en mi bicicleta! No sé de dónde vino esto, pero es una absoluta tontería“.

