Corey Taylor, vocalista de Slipknot y Stone Sour, se recuperó del COVID-19

Alicia E. Taylor, actual pareja de Corey Taylor, vocalista de Slipknot y Stone Sour, confirmó que el estadounidense de 47 años está libre de COVID-19, después de que había dado positivo en días anteriores.

“Corey ha dado negativo durante dos días. Si no hubiera estado vacunado, esto habría durado mucho más y habría sido exponencialmente peor. Sé que esto no cambiará todas las mentes, pero si estás indeciso, hazlo. ¡Ahora es el momento de ir por mi hombre y conducir a casa! ¡Lo he echado mucho de menos!”, manifestó Alicia en su cuenta de Twitter.

Cabe recordar que el pasado 20 de agosto, a través de las redes sociales del AstronomiCon, Corey Taylor reveló un video en el que le informó a sus fanáticos que se había contagiado del virus, por lo que se vio obligado a cancelar su presentación en dicho evento. “Di positivo y estoy muy, muy enfermo (…) estoy absolutamente devastado”, manifestó.

— uh-lee-see-yuh Taylor (@AliciaETaylor) August 26, 2021