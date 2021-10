Pastor pide a creyentes que donen más dinero para acelerar la llegada de Jesús

Jesse Duplanti fue el pastor que hizo un llamado a sus feligreses para que donaran más dinero, todo con el objetivo acelerar la supuesta llegada de Jesús a la tierra.

Sin embargo, esta no es la primera vez que el pastor hace una exigencia de esta clase a los creyentes, ya que hace algún tiempo había pedido dinero a sus seguidores para poder comprar un avión.

Según medio internacionales, el pastor ha logrado conseguir con afortuna millonaria gracias a los feligreses, ya que ahora es acreedor de una fortuna que asciende a los 300 millones de dólares.

Ahora, gracias a una de sus exigencias, Duplanti volvió a protagonizar una escena que generó polémica a nivel global, ya que volvió a pedir ayudas económicas usando la religión como excusa. En esta oportunidad el pastor aseguró a los fieles que entre más dinero donaran, más rápido llegaría Jesús.

“Si ustedes quieren que Jesús venga pronto, intenten dar una mayor donación a su pastor”, aseguró el líder religioso.

"American televangelist, Jesse Duplantis has disclosed that the only reason why it has taken Jesus Christ long than enough to return is that his people are not ready to donate more. pic.twitter.com/FW93JmaiTY

— David (@realDavid_) September 28, 2021