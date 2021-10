Se casa porque se casa: novia no aguantó trancón y se montó en moto para llegar a la boda

Existen momentos en la vida donde un trancón no es impedimento para poder llegar a nuestros destinos, más cuando se debe llegar a un matrimonio, y lo que es peor aún, ¡Que se sea alguno de los novios!

Por esta razón se registró una particular escena donde la parrillera de una moto iba tarde a una boda, pero se trataba de la novia, a quien estaban esperando y que no aguantó el trancón de Bocagrande (Cartagena), así que no le quedó de otra que montarse en la moto para poder llegar al compromiso.

La mujer, vestida de novia, se habría bajado del carro para montarse en la moto, ya que el trancón no dejaba avanzar los carros y estaba retrasando la hora de llegada a su matrimonio.

El video compartido a través de la cuenta de Twitter de @PoliticaHeroica muestra cómo la novia opta por movilizarse en la moto para cumplir con sus compromisos. Mientras que el conductor se movilizaba por las estrechas calles, la mujer recogía la cola del vestido para llegar intacta a su matrimonio.