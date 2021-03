Mujer deja ver su sexy lencería en plena estación de metro en Rusia

Las cámaras de seguridad de una estación de metro en Kotelniki, Rusia, captaron el momento exacto en que una misteriosa mujer camina por una de las plataformas, cuando de repente se detiene y abre su abrigo, dejando ver la sensual lencería que llevaba puesta.

En las imágenes, se alcanza a ver que la mujer lleva una pañoleta en su cabeza y unas gafas oscuras, hasta que descubre su gabardina para dejar ver su lencería negra de tres piezas mientras se inclinaba para subirse las botas, para después simplemente alejarse como si nada.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la misteriosa chica y aún no se saben las razones por las que hizo un striptease frente a las cámaras del metro.

El video de este momento rápidamente se hizo viral en redes sociales, como era de esperarse, y las reacciones de los usuarios claramente no se hicieron esperar. “Primavera, la gente se está volviendo loca”, comentó un internauta.

Woman performs subway strip tease as she unfastens coat to reveal lingerie https://t.co/Z4dkOIKAV2

— The Sun (@TheSun_NI) March 29, 2021