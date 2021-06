Harley Quinn: DC censuró escena en la que Batman y Catwoman se daban amor

Los ejecutivos de DC no atraviesan por un momento agradable gracias a una de las escenas que se incluyeron en la serie de Harley Quinn, donde Batman y Catwoman tenían un encuentro íntimo, el cual generó polémica en redes sociales.

“Los héroes no hacen eso”, fue el argumento de los ejecutivos para pedir que eliminaran la escena que encendió las alarmas, donde el enmascarado de Gótica estaba teniendo relaciones con Catwoman.

Justin Halpern, uno de los co-creadores de las serie animada, explicó que DC le pidió que eliminara la escena de “BatCat” en la tercera temporada, pues los ejecutivos no quieren que la serie maneje temas obscenos ni se hagan demostraciones de amor tan profundas.

“Es increíblemente gratificante y libre utilizar personajes que se consideran villanos porque tienes mucho más margen de maniobra”, comentó Halpern. “Un ejemplo perfecto de eso es en esta tercera temporada de Harley (cuando) teníamos un momento en el que Batman estaba bajando en Catwoman y DC dijo: ‘No pueden hacer eso. Absolutamente no pueden hacer eso’. Ellos dijeron: ‘Los héroes no hacen eso‘. Entonces, dijimos: ‘¿Estás diciendo que los héroes son solo amantes egoístas? ‘Ellos dijeron: ‘No, es que vendemos juguetes de consumo de los héroes. Es difícil vender un juguete si Batman también baja con alguien”.

I mean…he can’t be all that bad… https://t.co/K3S50rVXdA pic.twitter.com/kfzJI0yWgr

— Mitch Gerads (@MitchGerads) June 14, 2021