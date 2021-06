Courtney Love acusó a Dave Grohl de avaricia y a Trent Reznor de abuso a menores

Una vez más Courtney Love lazó explosivas declaraciones contra Dave Grohl, tema que todo el mundo creyó que se había superado, pero al parecer, y para aumentar más la polémica, no solo se refirió al líder de Foo Fighters, sino que también se fue contra Trent Reznor de Nine Inch Nails.

La pelea entre Courtney y los ex miembros de Nirvana por las regalías de la banda no es un tema nuevo, sin embargo, tal parece que la viuda de Kurt aún tiene algo por decirle a Krist Novoselic y Dave Grohl, así que nunca es tarde para hacerlo, pero esta vez no se guardó nada:

"Ya tuve suficiente de esta mierd@ por parte de estos payasos que me toman como chivo expiatorio solo porque respiro, por la muerte de mi esposo, por mi sexualidad 'abierta', porque soy una adicta y una mujer", comentó Courtney Love en una publicación en Instagram.

Además, señaló al exbaterista de Nirvana de generar riquezas con las regalías de la banda:

“Tres meses antes de irme de Los Ángeles, firmé un documento que efectivamente le da a Dave (y Krist) el dinero de mi descendencia a perpetuidad. Yo estaba rota. Muy asustada y demasiado exhausta a causa de él. Entonces lo firmé. Pero todo es una mentira. Así que lo voy a anular, porque no tiene sentido. La furia y el caos por la muerte de Kurt ha sido dirigida hacia mí, desviada por Dave mientras él se enriquece y se atiborra de la fortuna y buena voluntad de Kurt…Ya tuve suficiente…. Ya me cansé de hacerme pequeña y de ser forzada a ‘dejarlo ir’ cuando es algo que afecta a cada generación de mi descendencia. ¿(Es Dave Grohl) el sujeto más amable del rock? No”.

Y ahora vamos con Trent Reznor

El líder de Nine Inch Nails tampoco se quedó fuera de las acusaciones de Courtney Love, de hecho, el músico salió más que salpicado, ya que lo acusó de abuso a menores de edad:

“Él es talentoso pero sigue siendo un raro. Nunca he visto tanto abuso sistémico de menores, niñas de tan solo 12 años por parte de él y su equipo. Todos nosotros (los miembros de Hole) lo atestiguamos“, y para cerrar sus declaraciones, Courtney se despidió con un fuerte “Que se jod@n Trent Reznor, Nine Inch Nails y Foo Fighters”.