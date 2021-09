Gene Simmons se contagia de COVID-19 y KISS vuelve a aplazar conciertos

Gene Simmons, bajista de KISS, se suma a los talentos de la banda en dar positivo para COVID-19, según confirmó la agrupación en sus redes sociales, donde también informó que el músico de 72 años está experimentando síntomas breves.

Este nuevo contagio llega después del de Paul Stanley, quien recientemente anunció que se había recuperado satisfactoriamente. “Mis síntomas de COVID eran LEVES en comparación con muchos otros y déjame decirte… Me pateó el trasero. Ya se terminó“, declaró ‘The Starchild‘.

Debido al nuevo resultado positivo dentro de la agrupación, KISS nuevamente se vio obligado a reprogramar sus próximos conciertos. “KISS pospondrá sus próximas cuatro fechas. Mientras Paul recientemente ha tuiteado que se ha recuperado del COVID, Gene Simmons ahora ha dado positivo y está experimentando síntomas leves. La banda y el equipo permanecerán en casa y aislados durante los próximos diez días y los médicos han indicado que la gira debería poder reanudarse el 9 de septiembre en el FivePoint Amphitheatre en Irvine (CA)”, expresó el grupo en un comunicado.

De igual forma, la legendaria banda estadounidense de rock manifestó que las entradas adquiridas anteriormente serán válidas para las próximas fechas de los conciertos cuando sean reveladas, por lo que los asistentes tendrán que estar pendientes de sus correos electrónicos, donde les llegará la respectiva información.

We are postponing the next four tour dates. All previously purchased tickets will be honored for the new dates once announced. More information will be emailed to ticketholders directly. pic.twitter.com/b28fmrhWIe

— KISS (@kiss) August 31, 2021