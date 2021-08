KISS anuncia nueva fecha para su concierto en Colombia

Después de varios aplazamientos a causa de la pandemia por COVID-19, KISS anunció la fecha final para su presentación en Colombia, que se llevará a cabo el sábado 7 de mayo de 2022 en el Movistar Arena de Bogotá.

Mire también:

Este concierto hará parte de la gira ‘End Of The World Tour’, con la que la banda conformada por Gene Simmons, Paul Stanley, Tommy Thayer y Eric Singer se despedirá de los escenarios en los que ha actuado por más de 48 años.

“Todo lo que hemos construido y conquistado no sería posible sin las millones de personas en todo el mundo que han llenado clubes, arenas y estadios en todos estos años. Esta será la celebración para todos los que nos han visto, y la última oportunidad para quienes no lo han hecho. Ejército Kiss: decimos adiós con nuestra última gira en nuestro mayor show hasta ahora y nos iremos de la misma forma en que llegamos: sin vergüenzas e imparables”, manifestó la banda intérprete de ‘I Was Made For Lovin’ You’.

Se espera que más de 11.000 personas asistan a este evento, ya que es uno de los más grandes que Colombia tendrá en medio del regreso de los eventos públicos, después de más de un año de haber sido suspendidos.

Le puede interesar:

Las boletas adquiridas para el concierto de KISS que tendría lugar el año pasado serán válidas para esta nueva fecha.