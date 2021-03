FOTOS: gastó todo su dinero en una isla romántica para su novia y ella lo rechazó

En la aldea de Hetou en Cantón, China, un hombre identificdo como ‘Xu’ se gastó todo el dinero que había ahorrado durante años para recuperar a su exnovia con una llamativa “isla romántica” que le costó cerca de 15.000 dólares.

De acuerdo a varios medios internacionales, el hombre construyó en un pequeño islote un espacio compuesto de un puente con forma de arco, árboles de frutas, un columpio en el centro y demás elementos que lo convertirían en el espacio perfecto para parejas.

Sin embargo, después de un mes completo de trabajo, el hombre se llevó una gran sorpresa al ser rechazado por la mujer por la que hizo todo este acto de amor, por lo que su “isla romántica” y todo el dinero que se gastó no sirvió de nada.

Man builds island to get back with ex-girlfriend which becomes a scenic spot after his efforts failhttps://t.co/LwzmJefuzf pic.twitter.com/X9icI78j0S

— People’sDailyOnline (@PDOAUS) March 1, 2021