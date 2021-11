Draco Rosa presenta su nuevo álbum, “Sound Healing 1:11”

Draco Rosa no cerró el 2021 sin realizar su más reciente lanzamiento, al cual tituló “Sound Healing 1:11”, el nuevo álbum que hace parte de su discografía.

El cantante y compositor puertorriqueño, una de las figuras musicales del rock en español, estrenó un álbum lleno de combinaciones de sonidos, donde no solo se limita a cantar en español, pues también cuenta con algunas canciones en inglés.

Sound Healing 1:11 combina paisajes sonoros ambientales con canciones que parecen cánticos e instrumentales cinematográficos para el alma. Este es un álbum que palpita con energía que afirma la vida, que ofrece una perspectiva esperanzadora del espíritu humano y su capacidad ilimitada de curación e iluminación. “Este es el momento más auténtico de mi vida”, se entusiasma Draco.

“Hacer este álbum me ha dado una sensación de intimidad que nunca antes había sentido. Pensé que era importante en este momento en particular crear una obra musical desnuda y orgánica, que permitiera al oyente desconectarse y relajarse. Me encanta la sensación de descubrimiento que encierran las nuevas pistas. El proceso me trajo una gran alegría y aquí estoy ”, se lee en el comunicado que abre las puertas a su nuevo álbum.