DC FanDome 2021: aquí los tráilers de películas, series y videojuegos anunciados

DC FnDome volvió a ser tendencia global gracias a la impecable presentación que se celebró este 16 de octubre, una nueva edición con a que la compañía adelantó sus próximas apuestas.

Más noticias

DC estará cargada de héroes, villanos, personajes y videojuegos. La compañía está lista para seguir deleitando a sus fieles con los personajes más icónicos de DC.

Si bien el mundo estaba a la expectativa de The Batman, el enmascarado de Gótica no fue el único que se robó el show, pues Aquaman and the Lost Kingdom, Black Adam y Shazam! Fury of the Gods también fueron aplaudidos con los más recientes adelantos.

Más noticias

Por eso vale la pena recorrer por los estrenos que anunció DC FanDome 2021:

Black Adam

Aquaman and the Lost Kingdom

Suicide Squad: Kill the Justice League

Peacemaker

The Flash

Gotham Knights

Shazam! Fury of the Gods

The Batman