Vuelve y juega: Festival Glastonbury cancela su edición 2021

Este 2021 no comenzó como todo el mundo lo esperaba; la pandemia de COVID-19 sigue presente y continúa afectando a todos los sectores económicos del mundo.

Y la industria musical no se queda atrás, ya que esta mañana los encargados del Festival Glastonbury anunciaron la cancelación de la edición 2021 del encuentro considerado como uno de los eventos más importantes del mundo.

“A pesar de nuestros esfuerzos por mover el Cielo y la Tierra, ha quedado claro que simplemente no podremos hacer que el Festival se lleve a cabo este año. Lamentamos mucho decepcionarlos a todos”, afirmaron los encargados del evento a través de las redes sociales del Glastonbury.

De igual forma, los realizadores afirmaron que este será un año difícil para ellos, por lo que ofrecieron una solución para todos aquellos que adquirieron sus entradas para este 2021: “Al igual que el año pasado, nos gustaría ofrecer a todos aquellos que obtuvieron un boleto en octubre de 2019 la oportunidad de transferir su depósito de £ 50 al próximo año y garantizar la oportunidad de comprar un boleto para Glastonbury 2022″.

With great regret, we must announce that this year’s Glastonbury Festival will not take place, and that this will be another enforced fallow year for us. Tickets for this year will roll over to next year. Full statement below and on our website. Michael & Emily pic.twitter.com/SlNdwA2tHd

— Glastonbury Festival (@glastonbury) January 21, 2021