Aida Cortés contó cuando se tuvo que comer a su mascota por necesidad

Aida Cortés es una celebridad en redes sociales. Hace más de un año dejó el mundo del webcam y ahora se dedica a OnlyFans y otros negocios Además, hace lo que más le gusta, como escribir.

La modelo acaba de lanzar un libro llamado ‘Mi vida como modelo webcam’, donde cuenta todo lo que una mujer tiene que pasar por este mundo, desde su experiencia. Un libro que ella misma lo cataloga como un manual para quienes están empezando en este gremio, muchas veces muy injusto con las mujeres.

En uno de los capítulos de su nuevo libro, el cual fue escrito completamente por Aida y editado por Simón Posada, Aida también comenta momentos personales y de familia. Entre esas contó la vez que en su casa se comieron a su mascota ‘Pirata’.

‘Pirata’ la mascota Aida que tuvieron que comerse por necesidad

Una de las historias que más llama la atención del libro sucedió cuando vivía con sus papás. En su casa había un pato que le llamaban ‘Pirata’ porque perdió uno de sus ojos.

Un día no había que comer, así que su papá tomó la decisión que debían matar a Pirata quien era la mascota de la casa y la trataban como tal.

Aida y sus 7 hermanos no estaban de acuerdo con la decisión “¿cómo van a matar a la mascota?”, pero su papá les dijo que si no hacían esto, pasarían hambre. No les quedó más remedio que comerse a su mascota.