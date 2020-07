‘Volver al Futuro’: 10 curiosidades sobre la exitosa serie que cumple 35 años

El 3 de julio del año 1985 se estrenó una película que inicialmente no generaba grandes expectativas pero que se convirtió en unas de las más queridas, que actualmente sigue acumulando miles de seguidores en el mundo.

‘Volver al futuro’, una de las grandes producciones de los años 80 hoy cumple 35 años desde su debut en los cines.

Sus grandes fanáticos están atentos para celebrar esta gran fecha con una maratón de su película favorita.

Aunque ‘Volver al Futuro’ es una de las películas más conocidas de los años 80, hay muchas cosas que ignoramos, así que aquí les dejamos 10 cosas que no sabían de la película de Robert Zemeckis y Bob Gale:

1. El guion original fue rechazado más de 44 veces, todos los estudios importantes de la época se negaron a la idea.

2. En los primeros textos la mascota del profesor sería un chimpancé, pero se creía que ninguna película donde estuvieran simios sería exitosa, así que se decidieron por el perro.

3. En el inicio de la creación de “Volver al futuro II” Marty viajaba a 1967 y era arrestado por la policía dado que no tenía su servicio militar.

4. Un refrigerador fue la primera opción de los escritores para viajar en el tiempo, pero debido a que temían que los niños lo intentaran decidieron cambiarlo por un automóvil.

5. Marty Mcfly iba a ser interpretado por el actor Eric Stoltz, pero al director no le convenció la actuación de Stoltz y decidió esperar que Michael Fox estuviera disponible.

6. A uno de los productores no le gustaba el nombre de “Back to the future” así que puso la opción de que la trilogía se llamara “Spaceman from Pluto”. Spielberg se negó a la opción dado que le parecía un nombre muy gracioso.

7. Johnny Depp y Charlie Sheen fueron algunos de los actores que presentaron casting para el personaje de Marty Mcfly.

8. El automóvil que se utilizó como máquina del tiempo fue un fracaso en el mercado, a tal punto que se dejó de fabricar tres años antes del estreno de la película.

9. La mayoría de las escenas fueron grabadas de noche, para que el actor Michael J. Fox pudiese continuar trabajando en una serie en la que era protagonista.

10. Disney rechazó la trilogía, ya que no les parecía viable que la madre se enamorara de su hijo y lo consideraban un tema demasiado polémico.