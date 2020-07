Tom Meighan, líder y vocalista de Kasabian, anuncia que abandona la banda

Las noticias para Kasabian no son las mejores, pues Tom Meighan, líder y vocalista de la agrupación, anunció que dejará la banda después de una serie de problemas personales que se mezclaron con su vida profesional y como consecuencia se vio obligado a dar una paso al costado.

“Tom Meighan está abandonando el grupo por consentimiento mutuo”, anunció la agrupación a través de su cuenta de Twitter, donde aprovecharon para aclarar los motivos y no dejar ningún rumor al aire:

“Tom ha luchado con problemas personales que han afectado su comportamiento por algún tiempo y ahora quiere concentrar sus energías en poner su vida de vuelta en el camino”.

Tom Meighan is stepping down from Kasabian by mutual consent. Tom has struggled with personal issues that have affected his behaviour for quite some time and now wants to concentrate all his energies on getting his life back on track. We will not be commenting further.

— KasabianHQ (@KasabianHQ) July 6, 2020