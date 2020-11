Sujeto de 52 años ahora se volvió una niña de 6 y fue adoptada por una familia

Stefonknee Wolscht fue en canadiense que hizo conocer su caso gracias a que pasó de la transexualidad a la “transedad”, donde redujo su edad para parecer una niña de 6 años, lo más curioso de la historia es que fue adoptada por una familia.

Antes de convertirse en mujer, era conocido como Paul, pero a sus 46 años decidió abandonar a su familia y a sus siete hijos para dedicarse a vivir su “verdadera vida”.

En entrevista para The Daily Xtra, Wolscht, reveló la constante lucha que tuvo para convertirse en una mujer, pero después decidió llevar la vida de una niña de 6 años atrapada en un cuerpo de más de 50 años.

“Tengo una mamá y un papá, que están totalmente cómodos con que yo sea una niña. Y sus hijos y sus nietos me apoyan”, aseguró Wolscht, hablando de la familia que lo adoptó y aprobó su modelo de vida.

Stefonknee hizo parte de un documental el cual tenía la iniciativa de dar a conocer el Proyecto Transgénero, en el que revela algunos detalles de su vida, como por ejemplo que se la lleva muy bien con su hermana de 7 años:

“Hace un año, yo tenía 8 años y ella tenía 7 y me dijo: ‘Quiero que seas la hermana pequeña’, y yo dije: ‘Bueno, no me importa pasar a 6 años’, así que tengo 6 desde entonces”.