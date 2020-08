¡Atención! Subastarán guitarra autografiada por Robert Plant y Tony Iommi

Los fanáticos y coleccionistas de piezas que hacen parte de la historia del rock tienen ahora el objetivo de ofrecer el valor más alto para obtener la guitarra formada por Robert Plant de Led Zeppelin y Tony Iommi de Black Sabbath.

Se trata de una Gibson SG del año 1961, la cual será subastada el próximo 9 de septiembre en la MusiCares Charity Relief Auction.

La venta de la guitarra tiene fines benéficos, pues el dinero irá destinado a quienes trabajan para la industria de la música y se han visto afectados por el coronavirus, pues no es un buen momento para quienes viven del arte.

Aunque por ahora no se habla de un precio de venta de la guitarra, se estima que la persona que quiera obtenerla deberá pagar de 4 mil a 6 mil dólares.

Por si alguien tiene dudas si la guitarra en realidad fue firmada por estas dos leyendas, pues el mismo Tony Iommi publicó una foto junto al instrumento.

Check out the guitar signed by Tony and Robert Plant, hopefully someone with deep pockets will want it! https://t.co/eAz7HgXkfJ pic.twitter.com/UYhRCBsIot

— Tony Iommi (@tonyiommi) August 21, 2020