Los tuits con los que Liam Gallagher dice que Messi llegaría al Manchester City

Los fanáticos de Oasis y de Liam Gallagher saben que el músico es fanático del Manchester City, y des pues de conocerse la salida de Lionel Messi del Barcelona, el cantante empezó a soñar con la llegada del argentino al club inglés, como lo hizo saber en su cuenta de Instagram.

“El mesías en camino al club Manchester City. Vamos, ustedes saben. LG”, escribió Liam en un principio cuando la noticia de Messi comenzó a ser tendencia.

The messiah on his way to Manchester City fc c’mon you know LG x

— Liam Gallagher (@liamgallagher) August 25, 2020