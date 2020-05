Se suicidó a los 63 años John Lafia, creador de Chucky

Uno de los creadores de Chucky, John Lafia, se quitó la vida el pasado 29 de abril en Los Ángeles, así lo informaron diferentes medios locales.

Lafia, guionista y realizador estadounidense trabajó junto a Tom Holland y Don Mancini en la escritura del guión de la clásica película de 1988, además, se le atribuye la creación del nombre y la famosa frase del muñeco diabólico:

“Hi, I’m Chucky, wanna play?”.

El guionista escribió las producciones “Child’s Play”, de 1988 y “Child’s Play 2”, de 1990 que inspiraron a hacer en 2019 la película “Chucky, el Muñeco Diabólico”.

Don Mancini, también creador y guionista de Chicky, lamentó la muerte de Lafia:

“Estamos devastados de enterarnos del fallecimiento de nuestro amigo John Lafia. Fue una parte crucial de la familia ‘Chucky’ desde el principio. Co-escribió el guión original de Child’s Play junto con el director Tom Holland y yo, y John dirigió Child’s Play 2, la película favorita de consenso entre los fanáticos de Chucky. John fue un artista increíblemente generoso. Me dejó acompañarlo a cada reunión y seguirlo en el set; me enseñó más sobre el cine durante la producción de esa película que varios semestres en la escuela de cine. John también fue una de las personas más curiosas y creativas que he conocido, alguien que siempre tomaba fotos y anotaba ideas”.

Lafia también trabajo en las producciones: “The Blue Iguana”, “Man’s Best Friend”, “Babylon 5”, “The Dead Zone”, “Firestorm: Last Stand at Yellowstone”, y un videojuego de Digital Pictures/Sega llamado “Corpse Killer”.