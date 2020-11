En pleno cubrimiento de Maradona, periodista vive una de sus “peores pesadillas”

El pasado miércoles 25 de noviembre el mundo se estremeció con la noticia de la muerte de Diego Armando Maradona, una leyenda en la historia del fútbol en todo el mundo.

Dada la noticia, las redes sociales se inundaron de homenajes, palabras y demás publicaciones dedicadas al crack argentino que se fue de este mundo a los 60 años debido a un paro cardiorrespiratorio.

Pero esto no fue lo único que salió a la luz, ya que un video sobre un periodista que vivió un evento que algunos catalogaron como “desafortunado“, le está dando la vuelta a las redes sociales.

Aparentemente, el reportero se encontraba cubriendo en las calles de Argentina la noticia del fallecimiento de Maradona, la cual estremeció a casi todo el país, tanto así que se declararon tres días de luto.

Pero el periodista no se esperaba que en medio del cubrimiento viviría una de sus “peores pesadillas”, como lo definió la persona que subió el video. Al realizar un sondeo sobre las opiniones de los argentinos, se topó en un inicio con un hombre que afirmó que no le gustaba el fútbol y que “sinceramente”, Maradona no era su “ídolo”.

El reportero no se rindió y siguió “remando“, como afirma en el video, buscando más personas para preguntarle. “No soy fanático de Maradona”, le dijo el segundo entrevistado al periodista, por lo que nuevamente tuvo que buscar a otro sujeto que estuviera interesado.

Finalmente, se acerca a donde dos hombres con la esperanza de que le respondieran algo que le sirviera, pero uno de ellos le dijo que no estaba “muy interesado” en el fútbol, y el otro lo respaldó.

Los comentarios en el video no se hicieron esperar. Un internauta afirmó “Qué sal tan hijuep@$# encontrarte justamente a los tres únicos argentinos a los que no les gusta el fútbol en toda la pu@# galaxia”; mientras que otros expresaron que era totalmente normal, ya que no se debía generalizar que a todos los argentinos les gustara dicho deporte.