Hallan misterioso monolito metálico en un desierto y se lo otorgan a los ovnis

El hallazgo del misterioso monolito metálico fue una sorpresa que se llevaron los agentes de la Unidad Aero Bureau, del Departamento de Seguridad Pública de Utah (EE. UU.) cuando volaban sobre el desierto y se dieron cuenta que ahí había un enorme bloque de metal.

En las imágenes que compartieron desde el Departamento de Seguridad se ve el monolito con cuatro lados a la derecha que parecen ser de metal.

Por su parte, Bret Hutchins, piloto del helicóptero, comparó la escena con la de ‘2001: odisea en el espacio’, en la cual aparece un monolito similar.

A mysterious metal monolith was discovered in Red Rock, Utah. It was spotted from the air by a passing helicopter crew out on a routine wildlife mission. It's unknown who put it there but it's a pretty cool art installation👌 pic.twitter.com/NE5o0h3QqT

