Periodista se asusta por mujer que tosió al atorarse con un maní

Durante una trasmisión en vivo de Semana, la periodista Angélica Barrera entrevistó a algunas personas en una estación de Transmilenio sobre las medidas que se están tomando en el sistema de transporte a causa de la llegada del coronavirus.

Vea También: La NASA muestra imágenes de cómo el coronavirus ha reducido la contaminación

En un momento, la periodista le dijo a una mujer:

Cuando la mujer iba a contestar, tosió fuertemente, algo que puso en alerta a las demás personas que estaban en el lugar y a la periodista, que le dijo:

Finalmente, la mujer aseguró que se atoró con un maní y por eso tosió, además afirmó que el coronavirus es un “mito”:

“No. No es que tenga tos. Es que me comí un maní, entonces me atoré. Todo mundo está asustado. Eso es como la lotería, al que le toca se la gana. Uno no tiene que estar asustado, el país está en crisis”.