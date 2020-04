¿Qué? Nueva teoría culpa a Homero de dispararle al Sr. Burns

Uno de los tantos capítulos que nos mantuvo pegados a la pantalla sin duda fue el misterioso intento de homicidio del Señor Burns, de hecho, esta historia fue tan larga que fue dividida en dos episodios: el primero muestra a un Montgomery Burns que se hace de enemigos en Springfield, por lo que encontrar al asesino fue toda una tarea investigativa. El segundo episodio fue el resultado del repudio que generó el magnate en la ciudad y como consecuencia un disparo en su pecho.

Si bien el mismo testimonio del Señor Burns señaló a la pequeña Maggie como la culpable del accidente, pues una nueva teoría que se volvió viral en redes ahora tiene a un autor intelectual del intento de homicidio.

¡Presten atención!

Según la teoría, todos pasamos un detalle por alto en la escena que aparecen todos los habitantes de Springfield mirándose sospechosamente cuando el Sr. Burns estaba herido y tendido encima del reloj de sol. En ese momento aparece un personaje que generó sospechas: Krusty el payaso, pero con más rasgos físicos de Homero, pues recordemos que en uno de los capítulos Homero asiste a la escuela de payasos, generando confusiones debido a su parecido físico con Krusty.

En dicha escena del homicidio, el copete del payaso se ve mal puesto e inclinado, tal y como se le veía a Homero cuando se disfrazaba de payaso, y quien según apunta la teoría, iba dispuesto a matar a Montgomery pero alguien se le adelantó.

Dicha teoría generó tanto impacto que llegó a oídos de uno de los productores del programa, quien aseguró que Homero no debía aparecer en dicha escena. De hecho, apunta que en los estudios exteriores pudieron cambiarle algunos detalles al personaje para hacerlo pasar como Krusty, pues ya les era imposible quitarlo de la escena.

Gracias a este detalle muchos apuntan que Homero iba dispuesto a matar al Sr. Burns y lograr pasar desapercibido con su disfraz, otros solo lo ven como la corrección de un error, pero lo que sí sabemos es que después de 25 años fue Maggie quien por accidente (guiño, guiño) le disparó al multimillonario.

OK I found this on my computer. Haven’t looked at this file in 25 years. (Please note I do NOT think all these appeared in the final show.) But you will see that we specifically ask that Homer should NOT appear in the Final Scene, and we do not ask that he be disguised as Krusty. pic.twitter.com/aJkPMvzykK

— BILL OAKLEY (@thatbilloakley) April 26, 2020