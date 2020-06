Todo lo que debe saber sobre la próxima temporada de Stranger Things

Si bien sabemos que la exitosa serie de Netflix llegará algún día, lo que no tenemos clara es la fecha, y no es para menos, pues con la incertidumbre que trajo el COVID-19 a la industria del entretenimiento es casi imposible saber de antemano y con exactitud cuándo veremos la cuarta temporada de Stranger Things.

Eso si, como bien nos tiene acostumbrados esta gran producción, en septiembre del 2019 y cuando el mundo no conocía el coronavirus, Netflix confirmó una cuarta parte de Stranger Things, firmando contratos con los hermanos Duffer y acompañando la confirmación con en redes sociales con un mensaje que voló la cabeza de muchos: “We are not in Hawkins anymore” (Ya no estamos en Hawkins).

we’re not in hawkins anymore pic.twitter.com/Y4hayuPKvu — Stranger Things (@Stranger_Things) September 30, 2019

Como bien se dijo en un principio, la cuarta entrega de Stranger Things estaría lista para este 2020, pero con la llegada de la pandemia, no quedó otra solución que pensar ya en un 2021 lleno de estrenos y este es el caso de esta producción.

En cuanto a la cuarta temporada…

Antes de la llegada de toda clase de virus, Stranger Things ya tenía a su gente trabajando desde el 7 de enero del 2020, por eso se esperaba que el 5 de agosto finalizara grabaciones para después revelar una fecha de estreno, pero bueno, ya sabemos lo que pasó, por eso se vieron en la obligación de pausar la etapa de grabaciones el pasado 20 de marzo y todo indica que de 8 episodios solo se han concluido 2.

Por ahora la producción espera a que pase todo el tema del COVID-19, o que por lo menos exista más seguridad para el equipo y así retomar el trabajo que se ha visto retrasado.