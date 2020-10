Le dieron el trabajo y las cámaras de seguridad la pillaron celebrando con divertido baile

En redes sociales se conoció un video que muestra como una mujer celebra que fue contratada en el trabajo que estaba buscando.

Al salir del lugar, las cámaras de seguridad del establecimiento captaron el conmovedor y gracioso video en el que aparece Kayalla Jones, una chica estadounidense víctima de la recesión económica que vive el mundo por culpa del coronavirus.

Según Jones, el pasado 29 de septiembre y luego de una muy mala racha fue contratada en la tienda de artículos deportivos “The Spot”, y fue su jefa, quien grabó el video de las cámaras de seguridad, compartió el video en redes sociales sin imaginarse el alcance que este tendría.

“Dakara (la jefa) no lo sabía, pero estaba pasando por muchas cosas y en ese momento me dio esta oportunidad. Estaba eufórica, emocionada y tan abrumada hasta el punto en que nadie entendía lo feliz y realizada que me sentía en ese momento”. Aseguró la joven.

Un historia que en medio del caos que es el 2020 nos llena de esperanza.