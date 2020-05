‘La Canción De Las Bestias, el nuevo video de Fito Páez

Este 22 de mayo se estrenó el nuevo single ‘La canción de las Bestias’ del álbum ‘La conquista del Espacio’ del talentoso cantautor Fito Paéz, siendo elegido como una de los favoritos por el público.

Como hemos visto en esta cuarentena, se han realizado varios videos colectivos a distancia y este no podía ser la excepción.

La producción del video oficial de ‘La canción de las Bestias’ se llevó a cabo en la propia casa de Fito.

Sobre la canción, el músico argentino afirmó:

“Esta es una canción de tinte acústico donde la bestia es el tipo que lleva el peso, el esclavo. Ahí me represento yo y ahí veo a todos los seres humanos. Todos somos bestias hasta el más inmundo asesino tiene un corazón y eso tiene un valor. Está contado en primera persona; yo soy la bestia, me hago cargo, por eso es que me emociona tanto la canción”.