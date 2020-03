Jared Leto acaba de enterarse del coronavirus y su cabeza está abrumada

Jared Leto acaba de enterarse de la gravedad de la pandemia de coronavirus después de estar en una meditación silenciosa de 12 días, sin teléfono, en el desierto.

El cantante y actor de 48 años, visitó Twitter este 17 de marzo para actualizar al mundo sobre su gran revelación:

“Hace 12 días comencé una meditación silenciosa en el desierto. Estábamos totalmente aislados. Sin teléfono, sin comunicación, etc. No teníamos idea de lo que estaba sucediendo fuera de las instalaciones…Salí ayer a un mundo muy diferente. Uno que ha sido cambiado para siempre. Alucinante, por decir lo menos. Recibo mensajes de amigos y familiares de todo el mundo y me pongo al día con lo que está sucediendo…Espero que tú y los tuyos estén bien. Envío energía positiva a todos. Permanezcan en el interior. Manténgase a salvo”

Wow. 12 days ago I began a silent meditation in the desert. We were totally isolated. No phone, no communication etc. We had no idea what was happening outside the facility. — JARED LETO (@JaredLeto) March 17, 2020

Walked out yesterday into a very different world. One that’s been changed forever. Mind blowing – to say the least. I’m getting messages from friends and family all around the globe and catching up on what’s going on. — JARED LETO (@JaredLeto) March 17, 2020

Hope you and yours are ok. Sending positive energy to all. Stay inside. Stay safe. — JARED LETO (@JaredLeto) March 17, 2020

Como era de esperarse, algunas personas le escribieron que se devolviera al desierto, para que evitara todo lo que está viviendo el mundo:

No offense, you probably shoulda just stayed there. — Shaun Middleton (@ShaunMiddleton) March 17, 2020