Hombre de 51 años fallece después de contraer coronavirus en una fiesta

Antes de morir, Thomas Macías, un camionero de 51 años, compartió a través de su cuenta de Facebook el arrepentimiento que sentía a sus familiares:

“Debido a mi estupidez, puse en peligro la salud de mi madre, de mis hermanas y de mi familia”.

Thomas salió a una fiesta donde todos se encontraban sin tapabocas y después se enteró que uno de los asistentes contrajo el virus días antes; un hombre que no le dio importancia por ser asintomático.

El día 20 de junio, después de realizar la publicación, Thomas, con obesidad y diabetes, llamó a su madre para contarle que no podía respirar. Según información de su familia, el hombre falleció a las 9 de la noche de ese mismo día.

Danielle López, la sobrina de Macías, realizó diversas afirmaciones a The Washington Post. Entre sus comentarios mencionó que, si el condado del sur de California no hubiese estado reabriendo sus locales, o sus habitantes le dieran importancia al virus, tal vez su tío estaría con vida.

La mujer también mencionó que su tío era una persona bastante social y aunque aplazó muchos viajes siendo consiente que era un caso de riesgo, en el primer momento que vio la oportunidad de salir y reencontrarse con sus amigos, no lo evitó.