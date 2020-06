Hija de ‘Don Ramón’ revela fotografías inéditas para honrar la memoria de su padre

Carmen Valdés, la hija del recordado actor Ramón Valdés, quien hizo parte del elenco de las diferentes producciones de Roberto Gómez Bolaños, también celebró el Día del Padre y por esta razón lo hizo publicando fotografías que hasta ahora nadie conocía de Don Ramón.

La hija de “Monchito” mostró la faceta más amorosa del actor, revelando una fotografía del año 1977, época en la que ‘El Chavo del Ocho’ era uno de los programas más exitosos de la televisión.

La imagen muestra a Don Ramón besando en la mejilla a su hija en medio de una fiesta en la que estaban celebrando el regreso de una posible gira con el elenco de ‘Chespirito’.

“Un cariñoso beso de mi papá de tantos que me dio! No importaba que su bigote me picara, el siempre dándome su amor y poniéndome su sombrerito! 1977 en nuestra casa. Foto inedita que con gusto les comparto!”, escribió Carmen en la publicación.