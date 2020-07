Elon Musk está trabajando en un chip cerebral capaz de transmitir música

El empresario y físico multimillonario Elon Musk aseguró que su empresa Neuralink, fundada en el año 2016, está trabajando en la creación de un chip capaz de reproducir música directamente en el cerebro humano.

El también fundador de Tesla y SpaceX, empresa que llevó este año una nave al espacio junto a la NASA, dio algunos detalles del chip cerebral con el que pretende que las personas tengan una experiencia musical y tecnológica.

Vea También: El peligroso virus que puede hacer que su celular se incendie

Luego de que el científico informático Austin Howard le preguntara a Musk a través de su cuenta de Twitter si la tecnología de Neuralink podría hacer a las personas “escuchar música directamente desde los chips”, el exitoso físico contestó con un ‘SÍ’.

If we implement neuralink – can we listen to music directly from our chips? Great feature. https://t.co/RwVLnS5JbL

— Austin Howard (@a_howard8) July 19, 2020