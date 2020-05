Becky Lynch de WWE saldría en película de Marvel

Se rumorea que la superestrella de WWE, Becky Lynch, se unirá al Marvel Cinematic Universe.

Showtime anunció recientemente que la luchadora, conocida por los fanáticos de la lucha libre como ‘The Man’, se unirá al elenco de Billions.

Vea También: Publican imágenes de todos los Vengadores envejecidos como Capitán América

Según Kris Tapley de The Call Sheet de Netflix, Lynch podría estar siguiendo al ex campeón mundial Dave Bautista al MCU:

Hasta el momento no se ha confirmado nada, pero será emocionante ver a dónde va la carrera de la luchadora si los rumores resultan ser ciertos.

La transición de las estrellas de la WWE a los actores de Hollywood no es nada nuevo, y la campeona ha admitido que ya ha contactado a John Cena y Dwayne ‘The Rock’ Johnson para obtener algunos consejos.

Becky Lynch grabbing Hollywood’s eye. (Psst: She’s also in a certain upcoming Marvel movie…) https://t.co/Ses4qx2sNK

— Kris Tapley (@kristapley) May 2, 2020