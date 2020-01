El baterista de 5 años que sorprende tocando canciones de Slipknot

Para nadie es un secreto que el futuro del rock está en cada niño que toca un instrumento y se apasiona por la música, como el caso de Caleb H., un pequeño de 5 años que demuestra su talento en la batería tocando canciones de Slipknot.

Caleb, ya se había vuelto viral en un video en Twitter en el que se le ve en un concierto de la banda de Corey Taylor haciendo ‘air drums’.

This little kid is 5 years old, didn’t miss a beat all night. So sick! pic.twitter.com/RU2GJWdVPJ

— Ronnie Young (@RJDivine) January 18, 2020