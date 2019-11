Death Stranding: En Pantalleros exploramos este juego y tenemos nuestro análisis

Por: César Salcedo.

Death Stranding llegará el 8 de noviembre a PlayStation 4 y nosotros ya hemos pasado el juego, el cual nos demuestra que efectivamente Hideo Kojima ¡ha regresado! ¿Logrará llenar nuestras expectativas?

Durante E3 2016 Sony presentó, de la mano de Hideo Kojima, un adelanto de Death Stranding. Este es el primer juego del director japonés con Kojima Productions como estudio independiente, luego de su tormentosa salida de Konami. Durante los años de desarrollo, el director japonés nos brindó poca información sobre el juego. Gracias a esto muchos pensaron que se tardaría el mismo tiempo, o incluso más, que Metal Gear Solid V: The Phantom Pain. Sin embargo, el 29 de mayo Kojima Productions dio a conocer que el juego llegaría el 8 de noviembre de este año. Junto a este anunció, el público también pudo apreciar a fondo la jugabilidad de Death Stranding esto incrementó el “hype” en algunos jugadores y otros aumentaron su escepticismo. Pero por fin ha llegado el momento para que todos los pantalleros conozcan lo que realmente es, la última genialidad de Hideo Kojima, Death Stranding.

[Historia] El mañana está en nuestras manos

Este es uno de los puntos claves del juego. Así que por esta razón no podemos arruinarles las sorpresas que tiene Kojima para ustedes. Sin embargo, sí podemos resaltar la coherencia narrativa que existe entre la historia y el mundo donde estaremos. Este es un mundo, en cual la humanidad está al borde de la extinción. Esto gracias a un fenómeno conocido como ‘Death Stranding’. Es así que los pocos sobrevivientes que quedan viven en bunkers y evitan salir de ellos. Esto debido a que uno de los principales enemigos para la humanidad en esta realidad es la lluvia. Pero este fenómeno climático no es más que un aviso de algo aún más macabro y misterioso, las CV. Así que la humanidad necesita alguien o algo que transporte los recursos necesarios para sobrevivir, es aquí donde entra nuestro héroe Sam Porter Bridges (Norman Reedus). Él es el mejor repartidor de las Ciudades Unidas de América (UCA).

La misión de Sam es reconectar todas las ciudades del país, por órdenes de Bridget Bridges la presidenta de la unión americana y la madre de nuestro protagonista. Pero aquí es donde empiezan los predicamento para Sam, ya que el sufre de afenfosfobia, o miedo al contacto físico. Adicionalmente, él no muestra ningún interés en colaborar con su madre. No obstante, otro de los objetivos de su misión es salvar a Amelie, la hija de Bridget y una de las pocas personas que tiene un vínculo con Sam.

De esta manera nuestro repartidor estrella se embarca en una misión, la cual lo llevará a recorrer el país de costa a costa para reconectar al país y de esta forma luchar contra la inminente extinción de la humanidad.

[Jugabilidad] Nuestros vínculos nos liberarán de la extinción

Ya sabemos nuestra misión pero ¿cómo lograremos nuestro objetivo? Aquí es donde entra la jugabilidad de Death Stranding. En pocas palabras se le podría definir a esta como un “yo contra el ambiente mientras hago domicilios”. Pero la interacción de nuestro protagonista con el mundo de Death Stranding es un poco más compleja y original de lo que pensamos, ya que el juego se siente como algo que nunca antes uno haya experimentado. Las misiones en el título son sencillas, ya que durante nuestra aventura podremos aceptar pedidos para Sam y pedidos regulares. Los primeros nos ayudarán a avanzar en la historia principal. Mientrastanto, los pedidos estándar son opcionales y nos ayudarán a subir de nivel y también a mejorar el vínculo con la persona que ayudemos. Esto es muy importante, ya que algunos personajes nos darán mejoras en ciertos objetos que facilitarán nuestra estadía en el juego.

Death Stranding presenta al mundo como nuestro antagonista. Este espacio carente de civilización y su topografía serán nuestro mayor némesis, ya que tendremos que estar pendientes de nuestros pasos, carga, movimientos, clima sin dejar a un lado a los enemigos. Estos son humanos, conocidos como MULAS, los cuales estarán al asecho y nos obligarán a decidir si peleamos, nos ocultamos o tratamos de acabar con ellos de manera sigilosa. En caso de fallar ellos nos dejarán inconscientes y robarán nuestra carga. Los otros enemigos son las CV, con las cuales las mecánicas nuevamente sufren una metamorfosis haciendo que estemos ante un juego de sigilo. De ser detectado y atrapado por las CV, el jugador será arrastrado a un campo de batalla donde deberemos derrotar —o en algunos casos huir— de un enemigo gigante.

Todo lo anterior se puede evitar con una buena administración de nuestra carga, la cual nos permitirá una mejor maniobrabilidad de Sam por el terreno. Adicionalmente, los jugadores podrán usar vehículos para facilitar el desplazamiento en algunos sectores del juego.

Con todo esto en mente ya podemos afrontar nuestro destino. Sin embargo, no seremos los únicos que debemos reconectar a Estados Unidos. Es en este punto donde entra otro de los elementos únicos del juego, el ‘Social Strand System’. Este es el encargado de afirmar el punto del juego, ya que al usar las construcciones de otros jugadores —buzones, generadores, torres de vigilancia… etc— se creará una conexión. Esta nos ayudará a ver más edificaciones de esta persona y también a que ellos vean las que uno deja en el mapa. Así que gracias a nuestras conexiones podremos superar o evitar la extinción de la humanidad.

[Gráficos y sonido] En Death Stranding los paisajes y sonidos deleitan los sentidos

Como hemos podido apreciar Death Stranding es un título que desafía constantemente la paciencia del jugador. Sin embargo, el mismo juego nos recuerda que debemos descansar. Es este punto donde uno aprecia los paisajes y la ambientación. Adicionalmente, en algunos sectores calmados del juego podremos desbloquear canciones, las cuales le brindan al jugador una sensación de tranquilidad y reafirman la sensación de soledad que el título le transmite al usuario. En cuanto a gráficos, Kojima Productions ha hecho un excelente trabajo con el motor Decima. No obstante, no se siente que exista una mejora significativa con respecto a Horizon Zero Down. Este fue el primer juego en ser desarrollado con este motor gráfico.

En conclusión Hideo Kojima y su equipo han creado un juego que brilla por su novedosa jugabilidad. Esto a pesar de tener una premisa tan sencilla como lo es llevar paquetes de un punto a otro. Adicionalmente, el estudio ha logrado crear un mundo y personajes, con los cuales es muy fácil conectar. Precisamente, crear conexiones —para sobrevivir a una inminente extinción— es la premisa del título, la cual logra ejecutar de una manera magistral. Lo anterior se complementa con unos escenarios bellísimos y una banda sonora, la cual bebe de géneros como el post rock, trip hop y el synth-pop. Todo esto logra que el jugador tenga una experiencia sumamente inmersiva. Así que Death Stranding es un juego honesto, el cual muy seguramente le devolverá la fe a los escépticos.

Nota final: 9.0