Conozca las giras musicales más rentables de la década: el rock da “sopa y seco”

El portal web de Pollstar reveló las cifras que han ganado diferentes agrupaciones y artistas a lo largo de la década en cada una de sus giras.

El listado es liderado por U2 y The Rolling Stones: por su parte, la banda irlandesa generó más de mil millones de dólares en los últimos 10 años con sus giras musicales, una de ellas los trajo a Colombia, que fue “The Joshua Tree Tour” en el 2017, celebrando los 30 años de su álbum The Joshua Tree.

En la lista vemos artistas como Ed Sheeran, Taylor Swift y Beyoncé, todos por debajo de los mil millones pero ubicándose en el top cinco del ranking.

Vea el listado completo con las ganancias:

1 U2 – 1,038,104,132

2 The Rolling Stones – 929,196,083

3 Ed Sheeran – 922,361,663

4 Taylor Swift – 899,627,048

5 Beyoncé – 857,405,819

6 Bon Jovi – 836,661,584

7 Paul McCartney – 813,811,559

8 Coldplay – 731,805,591

9 Bruce Springsteen & The E Street Band – 729,789,815

10 Roger Waters – 702,231,419

11 Elton John – 675,886,369

12 Metallica – 661,907,247

13 Guns N’ Roses – 648,112,698

14 Eagles – 630,066,670

15 One Direction – 628,242,521

16 Pink – 26,026,122

17 Jay-Z – 611,837,214

18 Kenny Chesney – $608,693,967

19 Justin Bieber – 554,229,462

20 Bruno Mars – 545,585,346