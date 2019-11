Alguien vio la escena de las escaleras del Joker en tiempo real y su video es viral en redes

Así es, se trata del momento en el que Arthur Fleck le declara la guerra a la sociedad convirtiéndose en el Joker y, posterior a eso, celebra bajando unas escaleras en Ciudad Gótica.

Las escaleras, originalmente situadas en El Bronx, Nueva York, se han convertido en una atracción turística, pues todo aquel que pasa por allí intenta realizar el mismo baile del personaje interpretado por Joaquin Phoenix.

Un video publicado por la cuenta de Twitter Complex, muestra como un personaje vestido de rojo con un cigarro en la boca se prepara para bajar las escaleras. Según asegura el medio, se trata de la escena que fue registrada por alguien a quien le pareció extraño el suceso.

Someone saw the scene from #Joker go down in real time. 🤯

🎥 azar0v/reddit pic.twitter.com/JZPblqdIHi

— Complex (@Complex) November 14, 2019