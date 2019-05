“Yo puedo hacer lo que se me dé la put4 gana”: el grito y humillación de un jefe a sus empleados

Recientemente, se volvió viral en las redes sociales un video del año pasado en el que se ve la manera en la que Efrén Cardona, gerente de la empresa Mundial de Tornillos, la cual tiene sedes en varias ciudades, insulta con graves palabras a sus empleados.

En las imágenes, se ve a Cardona reclamarle a una de las trabajadoras que no se encontraba en su puesto, quien responde que estaba en su hora de trabajo y posteriormente afirma: “Yo vengo a trabajar, yo vivo de esto”.

Posteriormente, Cardona dice que en el tiempo de trabajo no se pueden hacer actividades diferentes a las de la compañía, momento en el que otra persona le recrimina que hay dos personas dentro que sí lo hacen, a lo que el gerente responde:

La situación en la empresa se dio porque se identificaron algunas anomalías en el funcionamiento y Cardona ya había identificado a algunos “sospechosos”.

Uno de los señalados por Cardona se defendió de los señalamientos del gerente:

“A mí me están calumniando, me están diciendo que yo soy ladrón y yo no soy ladrón”.