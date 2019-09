El guitarrista de los Rolling Stones trabaja en solitario para sacar su disco en homenaje a Chuck Berry, el cual titula “Mad Lad: A live tribute to Chuck Berry” con fecha de estreno para el próximo 15 de septiembre.

Este disco consta de 11 canciones registradas en vivo en 2018 con apariciones de Imelda May y el pianista Ben Waters; además de tener versiones como “Little Queenie”, “Back in the USA”, “Johnny B. Goode” y el tributo de Ronnie a Chuck: “Tribute to Chuck Berry”.