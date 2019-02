Roger Waters afirma que Venezuela tiene una “democracia real” y convoca marcha en apoyo al Gobierno

El fundador y mente creativa de Pink Floyd, Roger Waters, ha sido duramente criticado en sus redes sociales, luego de publicar un tuit en el que convocaba a una marcha para protestar en contra la intención de Estados Unidos de acabar militarmente la dictadura de Nicolás Maduro.

En su cuenta de Twitter, Waters usó el #PararElGolpeDeTrumpEnVenezuela para convocar a los venezolanos a reunirse frente a la Misión Diplomática norteamericana ante las Naciones Unidas y exigir que no se interpongan entre su Gobierno.

Rogers usó el afiche con el que se estaba convocando la marcha y escribió:

El músico fue duramente criticado luego de sus declaraciones por fans y “ex fans”, los cuales lo acusaron de apoyar a un dictador y de no saber nada de lo que realmente pasa en el país vecino.

Aquí el trino de Waters:

A note from Roger:

THIS IS TODAY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

STOP THIS LATEST USG INSANITY, LEAVE THE VENEZUELAN PEOPLE ALONE. THEY HAVE A REAL DEMOCRACY, STOP TRYING TO DESTROY IT SO THE 1% CAN PLUNDER THEIR OIL.

US HANDS OFF #VENEZUELA! #NICOLASMADURO #STOPTRUMPSCOUPINVENEZUELA pic.twitter.com/AFi89IGcgV

— Roger Waters (@rogerwaters) 3 de febrero de 2019